Во Львовской области из воинской части украли запчасти к МиГ-29
Злоумышленников задержали правоохранители.
Во Львовской области в одной из воинских частей похитили комплектующие и запчасти к военным самолетам МиГ-29.
Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.
"Контрразведчики и следователи СБУ установили, что одной из воинских частей были похищены комплектующие и запасные части к самолетам МиГ-29 для продажи. Злоумышленники пытались сбыть продукцию представителю коммерческой структуры", - говорится в сообщении.
Правоохранители задержали подозреваемых при передаче предпринимателю похищенного имущества. В ходе обысков у них было изъято большое количество запасных частей и комплектующих к МиГ-29, а также деньги.
Задержанным объявлено о подозрении в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением).
Продолжаются следственные действия.
Напомним, в декабре прошлого года из Украины пытались вывезти комплектующие к Ил-76 на $100 тысяч.