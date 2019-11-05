Во Львовской области из воинской части украли запчасти к МиГ-29

Во Львовской области в одной из воинских частей похитили комплектующие и запчасти к военным самолетам МиГ-29.

Об этом сообщается на сайте Службы безопасности.

"Контрразведчики и следователи СБУ установили, что одной из воинских частей были похищены комплектующие и запасные части к самолетам МиГ-29 для продажи. Злоумышленники пытались сбыть продукцию представителю коммерческой структуры", - говорится в сообщении.

Правоохранители задержали подозреваемых при передаче предпринимателю похищенного имущества. В ходе обысков у них было изъято большое количество запасных частей и комплектующих к МиГ-29, а также деньги.

Фото: ssu.gov.ua

Фото: ssu.gov.ua

Задержанным объявлено о подозрении в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 410 (похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением).

Продолжаются следственные действия.

Напомним, в декабре прошлого года из Украины пытались вывезти комплектующие к Ил-76 на $100 тысяч.