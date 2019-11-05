Bihus.info: прокурор Кулик без разрешения построил этаж на крыше дома в центре Киева

Фото: bihus.info

Скандальный прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик построил себе этаж на крыше дома "Дипломат Хол" в центре Киева.

Об этом говорится в расследовании Bihus.info.

Строительные работы начались в 2015 году, когда Кулик был военным прокурором сил АТО. Весной 2019 года строительство активизировалось, и, как выяснили журналисты, делается это без каких-либо разрешений.

Фото: bihus.info

"Дипломат Хол" находится на Жилянской улице. Кулик и мать его детей Ирина Нимец владеют двумя квартирами в этом жилом комплексе, а Нимец, кроме того, принадлежат 88 квадратных метров на крыше дома.

Доступ сюда есть только у этих двух людей.

Напомним, в сентябре сообщалось, что Кулик не прошел аттестацию для перехода в Офис генпрокурора.

В 2016 году Кулику предъявляли обвинения в незаконном обогащении, так как он владел крупными денежными активами, квартирами в центре Киева и дорогим внедорожником. В разгар этого дела его перевели из военной прокуратуры на пост начальника международного отдела ГПУ. На этой должности Кулик начал заниматься делом Burisma и Хантера Байдена.

В апреле 2017 года генпрокурор Юрий Луценко говорил, что Кулик - эффективный сотрудник.

В апреле 2019 года Кулик просил Луценко открыть уголовное производство против замгенпрокурора Евгения Енина относительно его содействия участникам организованной преступной группы бизнесмена Сергея Курченко. По делу этому делу Кулик вынес сообщения о подозрении экс-главе Администрации президента Борису Ложкину, замглавы Администрации Алексею Филатову и экс-главе Нацбанка Валерии Гонтаревой.

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