РоSSийский депутат посетил Золотое после отвода украинских войск

Журавлев попал на оккупированную часть Украины через неподконтрольный участок границы с Россией.

РоSSийский депутат посетил Золотое после отвода украинских войск
Фото: скрин видео

1-2 ноября 2019 года депутат роSSийской Государственной думы, глава шовинистической партии "Родина" Алексей Журавлев побывал на позициях роSSийско-террористических сил в Золотом Луганской области.

Как информируют росСМИ и ресурсы сепаратистов, он проверил выполнение украинской стороной условия о "разведении сил" и соблюдение "тишины", а также пообщался с боевиками, передает Еспресо.TV.

"Я смог убедиться, что на данный момент все условия соблюдаются. Впервые украинская сторона решила внезапно отвести войска. Действительно, их здесь нет. Мы посмотрели, и это так", - отметил он.

Как видно из обнародованных фото- и видеоматериалов, Журавлева сопровождали представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и совместного Центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

При этом Журавлев находился там со своим визитом "официально", не прячась.

В частности, он дал комментарий "пресс-службе" террористического подразделения "народная милиция ЛНР", а также встретился с формальным главарем "ЛНР", бывшим генералом СБУ Леонидом Пасичником, который нарушил присягу и перешел на сторону оккупантов.

В Луганске - по случаю приезда Журавлева - был устроен концерт и ярмарка со скидками на овощи и фрукты.

Следует отметить, что Журавлев попал на оккупированную часть суверенной территории государства Украина через неподконтрольный участок границы с Россией. Соответствующего комментария украинского Министерства иностранных дел по этому поводу пока нет.

Напомним, 29 октября Украина начала отвод войск в районе Золотого Луганской области, несмотря на то, что ежедневным обстрелы со стороны боевиков продолжаются. 1 ноября Украина объявила о завершении разведения сил в Золотом.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Депутаты обратились к Конгрессу США с открытым письмом по поводу батальона "Азов"Депутаты обратились к Конгрессу США с открытым письмом по поводу батальона "Азов"
В организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружили психотропВ организме погибшего сотрудника Администрации президента обнаружили психотроп
Учителя вышли на предупредительную акцию протеста к Верховной РадеУчителя вышли на предупредительную акцию протеста к Верховной Раде
Рада запретила сплошную вырубку пихтово-буковых лесов в КарпатахРада запретила сплошную вырубку пихтово-буковых лесов в Карпатах
РоSSия перебросила на Донбасс спецназ и "казаков"РоSSия перебросила на Донбасс спецназ и "казаков"
Блок рекламы


Похожие новости
После разведения в Богдановке-Петровском угрозы населенным пунктам не будет, - командующий ООСПосле разведения в Богдановке-Петровском угрозы населенным пунктам не будет, - командующий ООС
Глава МИДа: визит роSSийского депутата Журавлева в Золотое - это нарушение всех нормГлава МИДа: визит роSSийского депутата Журавлева в Золотое - это нарушение всех норм
Ирина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутатаИрина Луценко решила досрочно сложить полномочия депутата
Геращенко требует реакции от СБУ и МИДа относительно посещения Золотого депутатом ГосдумыГеращенко требует реакции от СБУ и МИДа относительно посещения Золотого депутатом Госдумы
Зеленский поздравил ракетные и артиллерийские войска, попросив держать "порох сухим"Зеленский поздравил ракетные и артиллерийские войска, попросив держать "порох сухим"
МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона о "нелегальных украинских бандах"МИД Украины вызвал посла Франции из-за слов Макрона о "нелегальных украинских бандах"
Участок разведения сил в Станице Луганской посетил министр иностранных дел ФинляндииУчасток разведения сил в Станице Луганской посетил министр иностранных дел Финляндии
Евросоюз одобрил разведение войск возле ЗолотогоЕвросоюз одобрил разведение войск возле Золотого
Зеленский: разведение сил в Петровском - третье и последнее условие для встречи в "нормандском формате"Зеленский: разведение сил в Петровском - третье и последнее условие для встречи в "нормандском формате"
Депутаты обратились к Конгрессу США с открытым письмом по поводу батальона "Азов"Депутаты обратились к Конгрессу США с открытым письмом по поводу батальона "Азов"
Последние новости
Подгружаем последние новости