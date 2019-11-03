Премьер Британии извинился за новую отсрочку Brexit

Если на досрочных выборах к власти придет лейбористская оппозиция, выход из ЕС может быть вновь отложен.

Премьер Британии извинился за новую отсрочку Brexit
Борис Джонсон
Фото: yahoo

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принес извинения за новую отсрочку "Брекзита". Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News в воскресенье, 3 ноября.

При этом Джонсон отметил, что отсрочка "Брекзита" болезненна для него не из-за нарушения обещаний или из-за самолюбия, а из-за неуверенности для всей страны.

Британский премьер выразил опасение в том, что если на досрочных выборах 12 ноября к власти придет лейбористская оппозиция, то выход Великобритании из состава ЕС может быть вновь отложен.

Кроме того, Джонсон раскритиковал президента США Дональда Трампа, который в интервью британской радиостанции LBC назвал "в некотором смысле" невозможным заключение договора о свободной торговле между США и Великобританией из-за нового соглашения между Лондоном и Брюсселем о порядке "Брекзита".

"Я не хочу очернять президента, но в данном случае он делает явную ошибку. Любой, кто изучит наше соглашение, увидит, что это великолепный договор", - сказал Джонсон.

При вступлении на пост премьера в июле Борис Джонсон обещал любой ценой добиться "Брекзита" к 31 октября. Он даже говорил, что скорее "умрет в канаве", чем попросит о новой отсрочке. Согласованный Джонсоном договор с Брюсселем о "Брекзите", однако, не получил поддержки в британском парламенте.

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