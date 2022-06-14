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2022-06-14
Мигрантов-нелегалов таки отправят из Британии в Руанду - решение суда
Первая партия мигрантов отправится в Африку уже во вторник, информирует
Столица Руанды Кигали
Реализация плана британского правительства по депортации просителей убежища различных национальностей в Руанду будет продолжена. Апелляционный суд в понедельник признал такую практику законной, несмотря на то, что, с точки зрения правозащитников, создает опасный прецедент для мигрантов, спасающихся от войны и угнетения,
Юлия Мельничук, ZN.ua