Мигрантов-нелегалов таки отправят из Британии в Руанду - решение суда

Первая партия мигрантов отправится в Африку уже во вторник, информирует ZN.ua.

Мигрантов-нелегалов таки отправят из Британии в Руанду - решение суда
Столица Руанды Кигали

Реализация плана британского правительства по депортации просителей убежища различных национальностей в Руанду будет продолжена. Апелляционный суд в понедельник признал такую практику законной, несмотря на то, что, с точки зрения правозащитников, создает опасный прецедент для мигрантов, спасающихся от войны и угнетения, сообщает AP NEWS.

Сразу же после решения Апелляционного суда Лондона офис премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что первый рейс по депортации состоится во вторник, как и было запланировано.


Юлия Мельничук, ZN.ua





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