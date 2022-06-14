Мигрантов-нелегалов таки отправят из Британии в Руанду - решение суда

Реализация плана британского правительства по депортации просителей убежища различных национальностей в Руанду будет продолжена. Апелляционный суд в понедельник признал такую практику законной, несмотря на то, что, с точки зрения правозащитников, создает опасный прецедент для мигрантов, спасающихся от войны и угнетения, сообщает AP NEWS.

Сразу же после решения Апелляционного суда Лондона офис премьер-министра Бориса Джонсона заявил, что первый рейс по депортации состоится во вторник, как и было запланировано.