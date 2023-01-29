Bloomberg: Британія та ЄС наближаються до попередньої угоди щодо Північної Ірландії після Brexit

Учасники переговорів між Великою Британією та ЄС наближаються до попередньої угоди щодо Північної Ірландії після Brexit. Це, своєю чергою, наближає їх до остаточного врегулювання цього питання після багатьох років переговорів, пише Bloomberg .

Обидві сторони вже кілька тижнів ведуть інтенсивні переговори, і чиновники близькі до того, щоб знайти рішення на технічному рівні, яке охоплює більшість невирішених питань, в тому числі щодо митниці, державної допомоги та санітарних перевірок агропродовольчих товарів, за словами людей, які анонімно розповіли про переговори.

За їхніми словами, хоча деталі майже узгоджені, все ще залишаються розбіжності на політичному рівні, зокрема, щодо управління. Один зі співрозмовників Bloomberg застеріг, що політичні проблеми, які залишилися, є найскладнішими для вирішення.

Тим не менш, прогрес може бути достатнім для того, щоб зробити оголошення протягом наступних десяти днів.

Угода все одно потребуватиме схвалення політичних партій з усіх сторін, і ризик для прем'єр-міністра Британії Ріші Сунака полягає в тому, що якщо достатня кількість юніоністів у Північній Ірландії або консервативних депутатів у Вестмінстері, які підтримують Brexit, перейдуть в опозицію, будь-яка угода все одно може бути зірвана.

За словами іншого учасника переговорів, питання про те, як повідомити про прогрес, досягнутий у різних домовленостях, і як його оформити, є одним з головних для переговорників.

Представник уряду Великої Британії заявив, що учасники переговорів все ще перебувають на етапі визначення обсягу домовленостей і дискусії тривають. Міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі, представник Північної Ірландії Кріс Хітон-Гарріс і віце-президент Єврокомісії Марош Шефчович підтримують регулярний зв'язок, додали джерела.

«Наша робота над визначенням потенційних рішень триває. Є питання, які залишаються відкритими», - сказав речник Єврокомісії.

Очікування щодо укладення угоди зростали протягом останніх тижнів після того, як ЄС погодився використовувати британську базу даних, що в режимі реального часу відстежує товари, які переміщуються через морський кордон Ірландії. Це дозволило сторонам увійти в переговорний «тунель», де обговорення інтенсифікуються, а зовнішні комунікації зводяться до мінімуму, щоб досягти прогресу.

Обидві сторони хочуть укласти всеосяжну угоду до кінця лютого, напередодні квітневої річниці Белфастської мирної угоди 1998 року, повідомляло агентство Bloomberg. Домовленість покладе край тривалій суперечці щодо Північноірландського протоколу, який є частиною ширшої угоди про Brexit, підписаної у 2020 році, і був розроблений з метою уникнення сухопутного кордону на острові Ірландія.

Це фактично створило кордон в Ірландському морі, що дозволило Північній Ірландії залишитися в єдиному ринку ЄС. Але також порушило торгівлю між Північною Ірландією та Великою Британією через тягар нових документів і митних процедур.

Уряду Великої Британії та юніоністам Північної Ірландії також не подобається, що протокол фактично створює внутрішній кордон всередині суверенної країни, а Європейський суд здійснює нагляд за значною частиною домовленостей.

Британія особливо прагне укласти угоду, яка задовольнить Демократичну юніоністську партію, яка послідовно виступає проти протоколу і наполягає на збереженні якомога тісніших зв'язків між Великою Британією та Північною Ірландією.

Демократична юніоністська партія вже майже рік блокує формування уряду Північної Ірландії на знак протесту проти умов початкової угоди про Brexit.

Хоча Сунак заручився політичною підтримкою опозиційного лідера лейбористів Кіра Стармера, який пообіцяв підтримати будь-яку можливу угоду, він не захоче посилювати заворушення у власній розколотій партії, погодившись на угоду, яка засмутить його однопартійців, що підтримують Brexit.