НАТО готовит новую оборонную модель для восточного фланга

НАТО находится на стадии разработки новой модели обороны для своего восточного фланга. Это анонсировал генсек Йенс Столтенберг по итогам встречи Североатлантического совета на уровне глав Минобороны стран-членов Альянса.

Судя по его словам, новая модель относительно сухопутных войск будет состоять из трех элементов:

1. Продолжение наращивания присутствия боевых групп. За последние месяцы количество таких на территории от стран Балтии до Черного моря уже удвоилось с четырех до восьми. В частности, Франция стала во главе такой группы в Румынии, «другие союзники тоже активизировались».

2. Размещение большего количества вооружения заранее, учитывая, что «часто нужно время для перевозки тяжелых грузов».

3. Третий элемент – предварительное закрепление войск за конкретными территориями. Они будут тренироваться в тех регионах, за которые будут нести ответственность, сказал генсек НАТО.