НАТО готовит новую оборонную модель для восточного фланга

Часть войск при необходимости будут готовы к оперативному перебросу на восточный фланг. Однак тренироваться будут в тех регионах, за которые будут нести ответственность

НАТО готовит новую оборонную модель для восточного фланга
© NATO/Flickr

НАТО находится на стадии разработки новой модели обороны для своего восточного фланга. Это анонсировал генсек Йенс Столтенберг по итогам встречи Североатлантического совета на уровне глав Минобороны стран-членов Альянса.

Судя по его словам, новая модель относительно сухопутных войск будет состоять из трех элементов:

1. Продолжение наращивания присутствия боевых групп. За последние месяцы количество таких на территории от стран Балтии до Черного моря уже удвоилось с четырех до восьми. В частности, Франция стала во главе такой группы в Румынии, «другие союзники тоже активизировались».

2. Размещение большего количества вооружения заранее, учитывая, что «часто нужно время для перевозки тяжелых грузов».

3. Третий элемент – предварительное закрепление войск за конкретными территориями. Они будут тренироваться в тех регионах, за которые будут нести ответственность, сказал генсек НАТО.


Оксана Коваль, ZN.ua





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