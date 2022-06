Зеленский обговорил с премьер-министром Нидерландов евроинтеграцию Украины

Президент Украины Владимир Зеленский проинформировал премьер-министра Нидерландов Марка Рютте о ситуации на фронте, стороны обсудили евроинтеграционный путь Украины.

Held talks with ?? Prime Minister @MinPres . Informed about the current situation on the front; thanked for the defense assistance provided to ?? by the Netherlands in countering Russian aggression. Discussed Ukraine's European integration path. We count on ?? support!