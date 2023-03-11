Байден і глава Єврокомісії обговорили подальшу підтримку України
Також підіймалося питання щодо посилення контролю за дотриманням санкцій проти Росії, інформує
Президент США Джо Байден і очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн домовилися і надалі підтримувати Україну та зменшувати здатність Росії до введення війни. Про це
"Ми посилюємо дотримання наших санкцій, щоб запобігти їх ухиленню та обходу. Ми маємо порушити маршрути постачання, які продовжують живити російську військову машину, та накласти санкції на причетних до цього", – написала Урсула фон дер Ляєн.
У спільній заяві очільниці Єврокомісії та Джо Байдена також підкреслено – Штати та Євросоюз будуть надавати безпечну, економічну та гуманітарну підтримку Україні стільки, скільки їй потрібно.
Також під час зустрічі у Білому домі лідер США та глава Єврокомісії обговорили двосторонню співпрацю в економічній сфері.
"Ми будемо працювати над подальшим узгодженням наших стратегічних інвестицій та експортного контролю, у тому числі щодо вихідних інвестицій", – додала фон дер Ляєн.