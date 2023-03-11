Байден і глава Єврокомісії обговорили подальшу підтримку України

Президент США Джо Байден і очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн домовилися і надалі підтримувати Україну та зменшувати здатність Росії до введення війни. Про це повідомила Урсула фон дер Ляєн у Twitter .

"Ми посилюємо дотримання наших санкцій, щоб запобігти їх ухиленню та обходу. Ми маємо порушити маршрути постачання, які продовжують живити російську військову машину, та накласти санкції на причетних до цього", – написала Урсула фон дер Ляєн.

У спільній заяві очільниці Єврокомісії та Джо Байдена також підкреслено – Штати та Євросоюз будуть надавати безпечну, економічну та гуманітарну підтримку Україні стільки, скільки їй потрібно.

Також під час зустрічі у Білому домі лідер США та глава Єврокомісії обговорили двосторонню співпрацю в економічній сфері.

"Ми будемо працювати над подальшим узгодженням наших стратегічних інвестицій та експортного контролю, у тому числі щодо вихідних інвестицій", – додала фон дер Ляєн.