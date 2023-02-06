Лукашенко та Путін готуються до зустрічі: обговорили три блоки питань по телефону

Президенти Білорусі та Росії провели у неділю ввечері телефонні переговори, під час яких обговорювалися три блоки питань білорусько-російської співпраці. Про це повідомляє БЕЛТА .

У першому блоці президенти "обговорили подальші дії у рамках Союзної держави щодо забезпечення безпеки Білорусі та Росії".

Також Лукашенко та Путін домовилися визначити дату зустрічі найближчим часом.

"Головною її метою стане контроль за виконанням двома урядами доручень, наданих президентами раніше. Насамперед у сфері імпортозаміщення та за всіма напрямками антисанкційної взаємодії. Цьому було присвячено другий блок питань у розмові Олександра Лукашенка та Владіміра Путіна", - зазначили в прес-службі.