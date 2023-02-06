Лукашенко та Путін готуються до зустрічі: обговорили три блоки питань по телефону

Президенти обговорили питання безпеки та двосторонні відносини, інформує ZN.ua.

Лукашенко та Путін готуються до зустрічі: обговорили три блоки питань по телефону
© Сайт президента Білорусі

Президенти Білорусі та Росії провели у неділю ввечері телефонні переговори, під час яких обговорювалися три блоки питань білорусько-російської співпраці. Про це повідомляє БЕЛТА.

У першому блоці президенти "обговорили подальші дії у рамках Союзної держави щодо забезпечення безпеки Білорусі та Росії".

Також Лукашенко та Путін домовилися визначити дату зустрічі найближчим часом.

"Головною її метою стане контроль за виконанням двома урядами доручень, наданих президентами раніше. Насамперед у сфері імпортозаміщення та за всіма напрямками антисанкційної взаємодії. Цьому було присвячено другий блок питань у розмові Олександра Лукашенка та Владіміра Путіна", - зазначили в прес-службі.


Оксана Лебедина, ZN.ua





Интересные новости
"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги"Поплутав Берега": пропагандист РФ, який закликав до геноциду українців, отримав за заслуги
Звільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені зановоЗвільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені заново
У Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для УкраїниУ Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для України
Окупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — БутусовОкупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — Бутусов
На Донбасі "денацифіковано" комбриг спецназу РФ: озвучено ім'я та званняНа Донбасі "денацифіковано" комбриг спецназу РФ: озвучено ім'я та звання
Блок рекламы


Похожие новости
Папа Римський вкотре заявив про бажання зустрітися із Зеленським та ПутінимПапа Римський вкотре заявив про бажання зустрітися із Зеленським та Путіним
Путін схиляється до проведення «тихої мобілізації» – ISWПутін схиляється до проведення «тихої мобілізації» – ISW
Кулеба про обіцянки Путіна: Він досвідчений брехунКулеба про обіцянки Путіна: Він досвідчений брехун
Der Spiegel: Шольц слідом за Джонсоном розповів, чи йому погрожував ПутінDer Spiegel: Шольц слідом за Джонсоном розповів, чи йому погрожував Путін
В ОК "Південь" розповіли, як окупанти готуються до нового ракетного ударуВ ОК "Південь" розповіли, як окупанти готуються до нового ракетного удару
Путін повинен вигадувати новий тип військових, бо ЗСУ ліквідували майже усю його кадрову армію — експертПутін повинен вигадувати новий тип військових, бо ЗСУ ліквідували майже усю його кадрову армію — експерт
Путін напав на Україну, бо мав докази, що Захід не дуже серйозно ставиться до її захисту — ДжонсонПутін напав на Україну, бо мав докази, що Захід не дуже серйозно ставиться до її захисту — Джонсон
Путін погрожував Джонсону ракетним ударом у розмові перед 24 лютогоПутін погрожував Джонсону ракетним ударом у розмові перед 24 лютого
Представники США під час візиту в Україну обговорили аудит американської допомогиПредставники США під час візиту в Україну обговорили аудит американської допомоги
Путін за 50 тижнів зруйнував енергетичний ринок РФ, який вона будувала 50 років — BloombergПутін за 50 тижнів зруйнував енергетичний ринок РФ, який вона будувала 50 років — Bloomberg
Последние новости
Подгружаем последние новости