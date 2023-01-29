Представники США під час візиту в Україну обговорили аудит американської допомоги
Також обговорювалися закупівлі критично необхідної продукції у виробників, інформує
Цього тижня у ході аудиту американської допомоги у Києві перебували інспектори Міноборони, Державного департаменту США та Агентства США з міжнародного розвитку USAID (Office of Inspector General). Вони провели зустріч з українськими посадовцями, під час якої обговорили механізми та процедури прозорості і підзвітності використання коштів та допомоги, яку Україна отримує для відновлення та повоєнної відбудови. Про це
За його словами, українська сторона запропонувала створити відповідний механізм з аудиту допомоги Сполучених Штатів для проектів відновлення спільно з U.S. Government Accountability Office (Рахункова палата США).
Також під час діалогу з американськими партнерами обговорювалися, зокрема, закупівлі критично необхідної продукції (електроенергія, паливо) у виробників. Кубраков наголосив, що наразі є важливим доступ до механізмів прямих закупівель у виробників, адже це заощаджує державним підприємствам мільярди гривень.
Він подякував американським колегам за лідерську роль у підтримці України у боротьбі з агресією РФ.