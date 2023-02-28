Зеленський та міністр фінансів США обговорили формат компенсації збитків за війну

Президент України розповів про візит до України міністра фінансів Сполучених Штатів Америки Джанет Єллен та питання, які обговорювались.

За словами Зеленського, з міністром фінансів США обговорили поточну взаємодію, на рівні між Україною та США і також на рівні глобальних фінансових інституцій, зокрема МВФ . Також порушувалось питання компенсації збитків, завданих війною Росії.

"Обговорили потреби у відбудові в Україні, і відновлення справедливості для наших людей та усього вільного світу. Це запуск реального механізму компенсації збитків, завданих цією війною. Компенсації за рахунок російських активів. Це непросте завдання, але реалізувати його, направити російські активи на відшкодування збитків за війну - це буде одним з найпотужніших ударів вільного світу і по цьому агресору, і по будь-яким агресіям загалом. Думаю, формат відшкодування буде знайдений і Росія заплатить за свою війну. В усіх сенсах", - зауважив Зеленський.