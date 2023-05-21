Зеленський у Японії зустрівся із президентом Індонезії: обговорили зернову ініціативу та формулу миру

Також український президент поінформував Відодо про перебіг бойових дій.

Під час робочого візиту до Японії для участі в саміті G7 президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Індонезії Джоко Відодо. Про це повідомляє пресслужба офісу президента, інформує ZN.ua .

© Офіс президента

Зеленський поінформував Відодо про перебіг бойових дій в Україні, а також привернув увагу до ворожих обстрілів цивільної інфраструктури.

Він закликав лідера Індонезії сприяти зусиллям Києва у поверненні незаконно депортованих дітей.

Відодо привітав продовження Чорноморської зернової ініціативи, обидва президенти підкреслили важливість її розширення.

Крім того, лідери країн обговорили реалізацію української формули миру. Зеленський подякував Відодо за запрошення на саміт G20 у листопаді минулого року, на якому було представлено українську формулу миру.

Український президент також подякував Індонезії за готовність підтримати зусилля з відновлення України, зокрема у сфері охорони здоров’я.

Раніше повідомлялося, що Зеленський у Японії планує зустрітися з лідером США Джо Байденом. Президент України вже провів переговори з низкою світових лідерів.

Лідери країн G7 на саміті в Японії пообіцяли посилити економічні санкції проти Росії, щоб ще більше підірвати її здатність воювати проти України.