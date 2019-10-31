Евросоюз одобрил разведение войск возле Золотого
В ЕС призвали РоSSию к мирным шагам.
Европейский Союз приветствует разведение сил и средств в районе Золотого на Донбассе, которое началось 29 октября.
Об этом говорится в заявлении ЕС относительно продолжающейся агрессии РоSSии против Украины и незаконной оккупации Крыма, обнародованном в четверг, 31 октября, на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.
"Мы приветствуем возобновление разведения сил в Золотом, которое началось 29 октября. Мы также надеемся, что разведение в Золотом приведет к уменьшению нарушений режима прекращения огня в районах, где проживает значительное количество гражданского населения", - говорится в заявлении.
В ЕС также приветствовали готовность, выраженную сторонами во время заседания ТКГ 29 октября в Минске, относительно продвижения по вопросу разведения сил и средств на участке в районе н.п. Петровское в ближайшем будущем.
"Такие шаги облегчат страдания гражданских людей, которые проживают вблизи линии соприкосновения и несут основную тяжесть этого конфликта. В связи с этим мы отдаем должное украинскому руководству за его непоколебимую приверженность мирному урегулированию конфликта и призываем РоSSию действовать таким же образом", - заявили в Евросоюзе.
Напомним, процесс зеркального разведения сил и средств на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 Луганской области начался 29 октября.
Ранее МИД Германии назвал начало разведения войск в Золотом "важным сигналом надежды".
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
31.10.2019 20:03
31.10.2019 20:04