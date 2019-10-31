Спикер британской Палаты общин покинул пост
Джон Беркоу был спикером парламента на протяжении 10 лет.
Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу покидает свой пост после 10 лет служения парламенту.
"Сегодня был последний день работы у спикера Джона Беркоу на этом посту. Члены парламента поблагодарили спикера и наставника спикера священника Розу Хадсон-Уилкин", - сообщается в Twitter палаты общин.
О намерениях оставить пост спикера британской палаты общин 31 октября Беркоу объявил еще в сентябре.
Беркоу сообщил, что на выборах 2017 года он пообещал жене и детям, что в последний раз участвует в выборах в парламент, - и он намерен сдержать обещание.
Спикер также сообщил, что, даже если члены парламента не поддержат досрочные выборы, он все равно уйдет в отставку в запланированный день Brexit - 31 октября.
"Если Палата общин не проголосует (за досрочные выборы - ред.), то, по моему мнению, наименее деструктивным и наиболее демократичным вариантом станет мой уход в конце рабочего дня в четверг, 31 октября", - заявил тогда Беркоу.
Беркоу впервые стал членом британского парламента в 1997 году. С 2009 года он является спикером парламента. До того как Беркоу стал спикером, он входил в Консервативную партию Великобритании, в 2007 году в СМИ появились слухи о том, что Беркоу может перейти в Лейбористскую партию, однако они не подтвердились. Беркоу стал советником по делам детей с особенностями речи и общения в правительстве лейбориста Гордона Брауна.
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31.10.2019 18:25