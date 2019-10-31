В Литве задержали экс-главу ГПЗКУ Вовчука

Его подозревают в нанесении государству более $60 млн ущерба.

В Литве задержали экс-главу ГПЗКУ Вовчука
Петр Вовчук
Фото: Аргумент

В Литве правоохранители задержали бывшего главу правления Государственной продовольственно-зерновой корпорации Петра Вовчука, который подозревается в причастности к хищению 60 млн долларов госсредств.

Об этом сообщается на сайте Национального антикоррупционного бюро.

"В г. Вильнюс (Литовская Республика) задержан бывший председатель правления ПАО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины", которого Национальное бюро с марта 2017 разыскивало как подозреваемого в уголовном производстве по факту нанесения более 60 млн долларов ущерба предприятию", - говорится в сообщении.

Действия Вовчука квалифицируются по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением ), ч.3 ст.28, ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом ) Уголовного кодекса.

По данным следствия, представитель международного зернотрейдера и чиновники ГПЗКУ организовали коррупционную схему, по которой зерно, принадлежащее госкомпании, через ряд субъектов хозяйствования было поставлено в Саудовскую Аравию. Поставка происходила на условиях последующей оплаты, что не соответствовало установленным рыночным правилам. В результате ГПЗКУ средства не получила, понеся убытки в размере более 60 млн долларов.

Расследование по этому делу детективы НАБУ начали в июле 2016 года. Двое подозреваемых пошли на сделку с обвинением и компенсировали нанесенный ими ущерб в размере 60 тыс. долларов.

Дела в отношении еще двух человек - советника главы правления ГПЗКУ и представителя международного зернотрейдера - направлены в суд. Еще один подозреваемый был объявлен в розыск.

Напомним, Вовчук занимал должность председателя правления ГПЗКУ с 13 марта по 15 декабря 2014 года. 15 декабря Министерство аграрной политики и продовольствия уволило его.

В апреле прошлого года НАБУ объявило Вовчука в розыск.

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