Прокремлевскую пропагандистку задержали на Днепропетровщине, видео: готовила постановочные сюжеты

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На Днепропетровщине задержали пропагандистку, помогавшую снимать сюжеты для РФ.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в Днепропетровской области.

В ходе проведения следственно-оперативных мероприятий сотрудники СБУ задержали женщину, которая с 2016 года активно помогала руководителям «ДНР» в информационной пропаганде.

Она занималась популяризацией террористического формирования в соцсетях и готовила постановочные сюжеты для кремлевской пропаганды (в том числе и о прибытии из РФ «гуманитарных конвоев»).

Но после того как лидера террористов Захарченко ликвидировали, его помощница уехала и долгое время скрывалась. Но это ей мало помогло. В данный момент злоумышленница задержана. В её отношении открыто уголовное производство. Женщине грозит от 5 до 10 лет лишения свободы.


Алексей Ионов, politeka.net

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