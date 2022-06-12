В Москве у здания минобороны устроили антивоенную акцию ко "дню РоSSии": фото и видео

В воскресенье, 12 июня, в Москве группа анонимных художников устроила в День РоSSии антивоенную акцию у здания Министерства обороны РФ. Там появился роSSийский триколор с надписью "Сегодня не мой день". Красная краска с триколора "стекает" вниз, как кровь, которую россияне проливают в Украине.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В полученном журналистами сообщении организаторов акции говорится, что принятие декларации о суверенитете РоSSии 12 июня 1990 года запустило процесс распада СССР. Сейчас же роSSийская власть "хочет повернуть время вспять, отчуждая территории соседних государств", информирует Апостроф.

"Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы безусловно достаточно скоро отметим, – станет днем независимости от имперских амбиций", – говорится в сообщении.

Акция анонимных художников в Москве "Сегодня не мой день". https://t.co/4XY1UYDWvs pic.twitter.com/sW2BzdNwcM

— Радио Свобода (@SvobodaRadio) June 12, 2022

Напомним, ранее "Апостроф" рассказывал об идеальном поздравлении с Днем РоSSии от главного литовского дипломата.



Инна Погрибная, Апостроф





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