В Москве у здания минобороны устроили антивоенную акцию ко "дню РоSSии": фото и видео

В воскресенье, 12 июня, в Москве группа анонимных художников устроила в День РоSSии антивоенную акцию у здания Министерства обороны РФ . Там появился роSSийский триколор с надписью "Сегодня не мой день". Красная краска с триколора "стекает" вниз, как кровь, которую россияне проливают в Украине.

Об этом сообщает Радио Свобода.

В полученном журналистами сообщении организаторов акции говорится, что принятие декларации о суверенитете РоSSии 12 июня 1990 года запустило процесс распада СССР . Сейчас же роSSийская власть "хочет повернуть время вспять, отчуждая территории соседних государств", информирует Апостроф .

"Сегодня просто не наш день. Наш день независимости, который мы безусловно достаточно скоро отметим, – станет днем независимости от имперских амбиций", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее "Апостроф" рассказывал об идеальном поздравлении с Днем РоSSии от главного литовского дипломата.



