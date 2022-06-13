На границе с Украиной устроили новую провокацию и обстреляли село: фото и видео

РоSSийские оккупанты устроили очередную провокацию на границе между Украиной и страной-террористом РФ , обстреляв село Соловьевка Брянской области, информирует Апостроф .

Об этом сообщили в пропагандистских роSSийских телеграмм-каналах.

Там утверждают, что ВСУ произвели артиллерийский обстрел села Соловьевка в Брянской области, находящегося более 10 километров от государственной границы Украины и РоSSии. Для попадания на такое расстояние необходимо иметь мощные пушки – как минимум 122 мм гаубица Д-30 или оружие большого калибра.

Из фотографий ниже видны последствия обстрела, которые не могли бы быть такими незначительными, если бы работала дальнобойная и мощная артиллерия. К тому же звук на видео свидетельствует о том, что обстреливали из минометов среднего калибра.

Также в пропагандистском телеграмм-канале опубликовали фото последствий якобы от украинских обстрелов.