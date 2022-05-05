В Испании задержали Шария

ПророSSийский блоггер подозревается в государственной измене и нарушении равноправия граждан.

В Испании задержали Шария
Анатолий Шарий
Фото: Lenta.ru

В Испании задержали пророSSийского блоггера Анатолия Шария, подозреваемого в государственной измене.

Задержание произошло 4 мая, его провели испанские правоохранители, сообщили в пресс-службе СБУ.

"Это задержание - очередное свидетельство того, что каждый предатель Украины рано или поздно получит заслуженное наказание, это неотвратимо", - подчеркнули в Службе.

Анатолий Шарий подозревается по двум статьям: государственная измена (ст. 111) и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков (161 УК Украины).

"По убеждению следователей СБУ, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере. Есть основания считать, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Доказательства следствия подтверждены рядом экспертных исследований, которые установили, что в интервью и выступлениях А.Шария имеются факты его подрывной деятельности против Украины", – пояснили в СБУ.

В прошлом году ему было объявлено о подозрении.

Анатолий Шарий – в прошлом журналист, а после выезда из Украины на территорию ЕС – блоггер и основатель партии имени себя. В феврале 2021 года Шарию было доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса.

Ряд экспертных исследований установил, что в интервью и выступлениях блоггера имеются факты подрывной деятельности против Украины. Следствие считает, что с 2012 года он способствовал неправительственным и государственным структурам РоSSии в проведении информационных операций.

Шария вызвали к участию в допросе в качестве подозреваемого, однако он не явился. СБУ расценила неявку на допрос как укрывательство от следствия.

Блогера пригласили в СБУ на 22 февраля, но он не явился. Адвокат сообщал, что Шарий находится на территории Евросоюза и имеет статус беженца, а его возвращение в Украину пока невозможно.

После второй неявки Шарий был объявлен в государственный розыск.

1 марта 2021 года в СБУ сообщили, что направили в Киевскую городскую прокуратуру запросы о международной правовой помощи и необходимые материалы для организации и проведения следственных действий на территории других стран в уголовном производстве по делу Анатолия Шария.

После полномасштабного вторжения РоSSии в Украину деятельность партии Шария была остановлена вместе с другими пророSSийскими политсилами. Сам он на Украине не был с 2012 года.



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