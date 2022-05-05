Испанский суд отпустил Шария под подписку о невыезде – El Pais

Украина должна официально запросить его экстрадиции.

Испанский суд отпустил Шария под подписку о невыезде – El Pais
Анатолий Шарий
Фото: Lenta.ru

Испанский суд отпустил пророSSийского блоггера Анатолия Шария после задержания под подписку о невыезде. Об этом пишет местное издание El Pais.

Шарий будет находиться на свободе, пока Украина не выдвинет официальное требование по его экстрадиции, утверждает издание.

Глава следственного суда №4 Национального суда Хосе Луис Калама запретил Шарию выезжать за пределы Испании, обязал его дважды в месяц прибывать в судебный орган и изъял паспорт.

Эти меры будут действовать по крайней мере месяц, если Киев не запросит экстрадицию.

По данным издания El Diaro, Шарий с 2019 года проживал на вилле у моря в испанском городе Таррагона с женой и сыном. В Испанию он перебрался из Литвы по истечении срока пятилетнего вида на жительство.

Шарий был задержан 4 мая испанскими правоохранительными органами. В Украине он подозревается по двум статьям: государственная измена и нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков.

СБУ считает, что Анатолий Шарий действовал по заказу иностранных структур. Ряд экспертных исследований установил, что в интервью и выступлениях блогера имеются факты подрывной деятельности против Украины. Следствие считает, что с 2012 года он способствовал неправительственным и государственным структурам РоSSии в проведении информационных операций.

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