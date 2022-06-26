НАТО може ухвалити рішення про найбільше військове розгортання з часів холодної війни — El Pais

На саміті в Мадриді країни НАТО планують обговорити рішення про найбільше військове розгортання Альянсу з часів холодної війни. Вторгнення РФ в Україну призвело до того, що союзники розглядатимуть Росію як пряму загрозу, тоді як Китай вважатиметься геостратегічним викликом. Про це пише El Pais .

Зокрема, за даними видання, Альянс планує перетворити Східну Європу на форт з тисячами військових та великою кількістю техніки. Так НАТО планує забезпечити готовність у випадку агресії проти будь-якої держави-члена.

Повідомляється, що деякі країни НАТО хочуть перейти від нинішньої присутності на сході Альянсу, який складається з бойових груп, до бригад. Сьогодні формування налічують до 1,6 тисячі військових, а їх перетворення у бригади може збільшити кількість військових удвічі.

Деякі члени Альянсу наполягають на розміщенні дивізій під командуванням генералів, що, своєю чергою, передбачає до 15 тисяч військових.