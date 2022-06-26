НАТО може ухвалити рішення про найбільше військове розгортання з часів холодної війни — El Pais
Вторгнення РФ в Україну змінило глобальну безпекову систему, інформує
На саміті в Мадриді країни НАТО планують обговорити рішення про найбільше військове розгортання Альянсу з часів холодної війни. Вторгнення РФ в Україну призвело до того, що союзники розглядатимуть Росію як пряму загрозу, тоді як Китай вважатиметься геостратегічним викликом. Про це пише
Зокрема, за даними видання, Альянс планує перетворити Східну Європу на форт з тисячами військових та великою кількістю техніки. Так НАТО планує забезпечити готовність у випадку агресії проти будь-якої держави-члена.
Повідомляється, що деякі країни НАТО хочуть перейти від нинішньої присутності на сході Альянсу, який складається з бойових груп, до бригад. Сьогодні формування налічують до 1,6 тисячі військових, а їх перетворення у бригади може збільшити кількість військових удвічі.
Деякі члени Альянсу наполягають на розміщенні дивізій під командуванням генералів, що, своєю чергою, передбачає до 15 тисяч військових.