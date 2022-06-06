Испания готова поставить Украине танки Leopard и ракеты Shorad Aspide - газета El Pais

Ранее Испания не передавала Украине тяжелое вооружение, информирует ZN.ua.

Испания готова поставить Украине танки Leopard и ракеты Shorad Aspide - газета El Pais
© Wikimedia commons

Испания готова предоставить Украине тяжелое вооружение, включая танки и зенитные ракеты, сообщает газета El Pais со ссылкой на источники в правительстве.

Среди такого вооружения – танки Leopard 2A4 и батарея зенитных ракет Shorad Aspide, поставки которых уже почти согласованы.

40 танков, которые Испания готова передать Украине, фактически не использовались после того, как страна купила их у Германии в 1995 году. Их могут модифицировать перед передачей ВСУ.

Также правительство Испании готово обеспечить обучение украинских военных управлению этими танками. Учения могут провести в Латвии.

Как пишет El Pais, ранее Испания передавала Украине только боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение – гранатометы и пулеметы.


Анастасия Дэйна, ZN.ua





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