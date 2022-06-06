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2022-06-06
Испания готова поставить Украине танки Leopard и ракеты Shorad Aspide - газета El Pais
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Испания готова предоставить Украине тяжелое вооружение, включая танки и зенитные ракеты, сообщает газета
Среди такого вооружения – танки Leopard 2A4 и батарея зенитных ракет Shorad Aspide, поставки которых уже почти согласованы.
40 танков, которые Испания готова передать Украине, фактически не использовались после того, как страна купила их у Германии в 1995 году. Их могут модифицировать перед передачей ВСУ.
Также правительство Испании готово обеспечить обучение украинских военных управлению этими танками. Учения могут провести в Латвии.
Как пишет El Pais, ранее Испания передавала Украине только боеприпасы, средства индивидуальной защиты и легкое вооружение – гранатометы и пулеметы.
Анастасия Дэйна, ZN.ua