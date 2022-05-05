Соцсети взорвались фотожабами на задержание Шария

Пользователи социальных сетей создали десятки фотожаб на задержание Анатолия Шария одиозного пророSSийского блоггера – которого СБУ подозревает в государственной измене.

"Апостроф" собрал самые лучшие мемы и фотожабы из сети.

Украинцы, как всегда, проявить креативность и врожденное чувство юмора, когда новость о задержании государственного изменника Шария распространилась в СМИ. Буквально через несколько минут появились десятки, а затем сотни мемов, фотожаб и забавных видео, где ловят петуха, которые называют "кадрами по задержанию роSSийского наемника".

Также без внимания не осталась и жена пророSSийского блоггера, у которой уже спрашивают, когда она пойдет по пути жены задержанного кума Путина Медведчука Оксаны Марченко и будет просить президента Турции освободить ее мужа.

Вообще творчеству украинцев нет предела, ведь новые мемы продуцируются ежесекундно.


Лиза Бровко, Апостроф

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