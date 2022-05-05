Соцсети взорвались фотожабами на задержание Шария
Пользователи социальных сетей создали десятки фотожаб на задержание Анатолия Шария – одиозного пророSSийского блоггера – которого СБУ подозревает в государственной измене.
"Апостроф" собрал самые лучшие мемы и фотожабы из сети.
Украинцы, как всегда, проявить креативность и врожденное чувство юмора, когда новость о задержании государственного изменника Шария распространилась в СМИ. Буквально через несколько минут появились десятки, а затем сотни мемов, фотожаб и забавных видео, где ловят петуха, которые называют "кадрами по задержанию роSSийского наемника".
Также без внимания не осталась и жена пророSSийского блоггера, у которой уже спрашивают, когда она пойдет по пути жены задержанного кума Путина Медведчука Оксаны Марченко и будет просить президента Турции освободить ее мужа.
Вообще творчеству украинцев нет предела, ведь новые мемы продуцируются ежесекундно.