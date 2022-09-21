"З днем часткової мобілізації": українці підірвали мережі фотожабами

У середу, 21 вересня, президент Росії Володимир Путін звернувся до росіян і оголосив часткову мобілізацію. Український сегмент інтернету відреагував на цю новину сарказмом та фотожабами.

"Апостроф" зібрав найяскравіші з них, інформує Апостроф .

Українці вітають росіян "з днем часткової мобілізації", сміються з того, як вони намагаються уникнути участі у війні і не хочуть їхати з частини, де "так класно, по-домашньому".

Також автори жартів проводять цікаві паралелі: з'явилося повідомлення, що "АвтоВАЗ" у 2023 році планує виготовити не менше 300 тисяч автомобілів. Мобілізувати, за словами глави Міноборони РФ Сергія Шойгу, збираються 300 тисяч росіян. Це примітно, оскільки у РФ родичі загиблих в Україні військових купують нові Lada на "гробові" гроші.

Є також інші дотепні ілюстрації на тему часткової мобілізації в Росії.