"Пенсіонеру вручають повістку": соцмережі вибухнули фотожабами на обшуки у Коломойського

У середу, 1 лютого, Служба безпеки України та Бюро економічної безпеки провели обшуки будинку у олігарха Ігоря Коломойського. Мережа відреагувала жартами та фотожабами.

"Апостроф" зібрав найяскравіші з них, інформує Апостроф.

У мережі з'явилися фото з обшуків, на яких Коломойський стоїть у домашньому одязі, склавши руки на грудях і виглядає вкрай розгубленим. Ці знімки обіграли автори жартів - "повістку вручають пенсіонеру", "коли весь ранок дзвонив Баканову, а він не взяв слухавку" та інші.

Також люди звернули увагу на дивний предмет інтер'єру у будинку Коломойського – прядку та зобразили його у відповідному образі.

У зв'язку з обшуком у Коломойського з соцмереж також поширюється знаменитий коментар олігарха (ще від 2014 року) на всі випадки життя.

Обережно – ненормативна лексика!


Нагадаємо, обшуки у Коломойського відбуваються в рамках розслідування махінацій щодо "Укртатнафти" та "Укрнафти". Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд. гривень та ухилення від сплати митних платежів на дуже великі суми.


Олена Руденко, Апостроф





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