Після підриву А-50 у Білорусі почались обшуки у всіх, кого судили за останні три роки

Попередньо відомо про затримання мінімум 10 людей.

Після підриву А-50 у Білорусі почались обшуки у всіх, кого судили за останні три роки
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На тлі підриву літака А-50 на аеродромі "Мачулищі" у Білорусі проводять обшуки у всіх, кого судили з 2020 року. Про це повідомляє правозахисний центр "Вясна".

За даними правозахисників, обшуки проводять співробітники КДБ. Вони проходять у всіх, кого судили або карали за політичними адміністративними статтями з 2020 по 2023 рік.

Попередньо відомо про затримання мінімум 10 людей. Їх після обшуків відправляють до слідчого ізолятора КДБ.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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