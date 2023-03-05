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2023-03-05
Після підриву А-50 у Білорусі почались обшуки у всіх, кого судили за останні три роки
Попередньо відомо про затримання мінімум 10 людей.
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На тлі підриву літака А-50 на аеродромі "Мачулищі" у Білорусі проводять обшуки у всіх, кого судили з 2020 року. Про це
За даними правозахисників, обшуки проводять співробітники КДБ. Вони проходять у всіх, кого судили або карали за політичними адміністративними статтями з 2020 по 2023 рік.
Попередньо відомо про затримання мінімум 10 людей. Їх після обшуків відправляють до слідчого ізолятора КДБ.
Михайло Яровенко, ZN.ua