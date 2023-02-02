"Проводять обшук": з'явилися екслюзивні фото зсередини будинку Коломойського

СБУ та БЕБ проводять обшук будинку у олігарха Ігоря Коломойського, розслідування стосується махінацій щодо "Укртатнафти" та "Укрнафти", - повідомили джерела Української правди в правоохоронних органах.

Йдеться про розтрату нафтопродуктів на 40 млрд. гривень та ухилення від сплати митних платежів на, як підкреслюється, величезні суми.

В Мережі також з’явилися фото зсередини будинку Коломойського. На яких можна побачити велику залу з килимами, картинами і м’якими меблями.

«На каву прийшли. Він обожнює каву», «Підемо пити каву», - шуткують користувачі соцмереж, згадуючи популярний мем «Каву пити будеш?» з Ігорем Коломойським.

Додамо, раніше стало відомо, що донедавна мільярдер Ігор Коломойський у 2022-му році втратив понад половину своїх статків, оцінка яких впала до 850 млн дол, передусім через втрату в нафтових активах.

Про це йшлося в оцінці Forbes Україна. Так, найбільшу частку в активах Коломойського становлять нафтові компанії мільярдера у вигляді "Укрнафти" та "Укртатнафти". У листопаді ці підприємства були відчужені державою та передані в управління Міністерства оборони.