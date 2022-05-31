Перепил "Боярышника": соцсети высмеяли заявление из РФ о захвате Украины Польшей

Социальные сети подняли на смех слова секретаря Совбеза РоSSии Николая Патрушева о том, что Польша якобы собирается оккупировать западную Украину. С таким заявлением он выступил на совещании по нацбезопасности в Приволжье, информирует Апостроф.

Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на информацию в СМИ и сообщения в соцсети Facebook.

Чиновник РоSSии, которая борется за украинские территории, подчеркнул, что партнеры Киева якобы не против воспользоваться ситуацией в своих интересах, ведь тоже имеют "особые планы на украинские земли". Он убежден, что визит в Украину польского президента Анджея Дуды и его заявления об исчезновении польско-украинской границы говорит о том, что захват западных территорий уже начался. Вдобавок - Патрушев заподозрил и другие государства, которые не прочь забрать часть Украины себе.

Пользователи соцсетей заметили смену риторики, ведь раньше в РФ утверждали, что якобы планы на Украину имеют исключительно США и предположили, что он, как и многие россияне, просто употребляет дешевую медицинскую настойку "Боярышник", поэтому и перепутал.


Ксения Срибнянская, Апостроф

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