Социальные сети подняли на смех слова секретаря Совбеза РоSSии Николая Патрушева о том, что Польша якобы собирается оккупировать западную Украину. С таким заявлением он выступил на совещании по нацбезопасности в Приволжье, информирует Апостроф .

Об этом сообщает "Апостроф", ссылаясь на информацию в СМИ и сообщения в соцсети Facebook.

Чиновник РоSSии, которая борется за украинские территории, подчеркнул, что партнеры Киева якобы не против воспользоваться ситуацией в своих интересах, ведь тоже имеют "особые планы на украинские земли". Он убежден, что визит в Украину польского президента Анджея Дуды и его заявления об исчезновении польско-украинской границы говорит о том, что захват западных территорий уже начался. Вдобавок - Патрушев заподозрил и другие государства, которые не прочь забрать часть Украины себе.