"Вот врезали московитам": соцсети взорвались реакцией на решение УПЦ отделиться от РПЦ

В пятницу, 27 мая, Собор Украинской православной церкви объявил о полной самостоятельности и независимости от Москвы.

"Апостроф" собрал реакцию соцсетей на это историческое событие.

Напомним, священнослужители УПЦ во время представительного собрания, состоявшегося в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре Феофания в Киеве под председательством главы УПЦ МП митрополита Онуфрия, осудили войну в Украине, призвали РоSSию и Украину к мирным переговорам, а также выразили несогласие с позицией патриарха РПЦ Кирилла, касающейся роSSийского вторжения в нашу страну.