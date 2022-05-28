"Вот врезали московитам": соцсети взорвались реакцией на решение УПЦ отделиться от РПЦ

В пятницу, 27 мая, Собор Украинской православной церкви объявил о полной самостоятельности и независимости от Москвы.

"Апостроф" собрал реакцию соцсетей на это историческое событие.

Напомним, священнослужители УПЦ во время представительного собрания, состоявшегося в Свято-Пантелеймоновском женском монастыре Феофания в Киеве под председательством главы УПЦ МП митрополита Онуфрия, осудили войну в Украине, призвали РоSSию и Украину к мирным переговорам, а также выразили несогласие с позицией патриарха РПЦ Кирилла, касающейся роSSийского вторжения в нашу страну.

Ранее православная церковь Украины призвала Вселенского патриарха Варфоломея и предстоятелей поместных автокефальных церквей осудить духовные преступления главы русской православной церкви Кирилла и лишить его престола, информирует Апостроф.


Маргарита Лепс, Апостроф

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