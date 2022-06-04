Переговоры с РФ сейчас находятся на паузе, агрессор делает ставку на силовое решение – Подоляк

Переговоры между Украиной и РФ по поводу полномасштабной войны сейчас находятся на паузе, заявил советник главы офиса президента Михаил Подоляк в эфире национального телемарафона. По его словам, страна-агрессор делает ставку на военное решение ситуации на востоке Украины.

«Переговоры сегодня на паузе, потому что РоSSия все же делает ставку на военное решение на востоке нашей страны. Они там сконцентрировали огромное количество ресурса, резервов, живой силы. В общем, они относятся к своим людям, как к расходному материалу. Поэтому они хотят одержать определенные ситуативные победы, то есть забрать несколько километров нашей территории и после этого требовать переговоры с позиции силы», – заявил Подоляк.

Он заверил, что украинская сторона понимает тактику врага. По словам Подоляка, пока мы не получим в полном объеме оружие и не отбросим оккупантов как можно дальше, вести переговоры с представителями страны-агрессора нет смысла.