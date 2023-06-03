Ратніков закликає Кличка піти у відставку одночасно

Він звинуватив мера в тому, що той займається політикою, а не містом.

Очільник Деснянської РДА Києва Дмитро Ратніков, подання про звільнення якого мер Віталій Кличко вже подав до Кабміну через трагедію 1 червня, закликав очільника міста до відповідальності перед киянами. За його словами, одночасна відставка буде "справедливим чоловічим вчинком". Відеозвернення Ратніков опублікував на своїй сторінці в Facebook 2 червня.

Ратніков закликає Кличка піти у відставку одночасно
© Трибуна - Бровари

"За вашими словами, глави районних адміністрацій відповідають абсолютно за все, що відбувається у місті. За відкриття та закриття укриттів, за доброустрій, і за пункти незламності, і абсолютно всього. Виникає логічне питання, а за що відповідає мер?" — сказав він, інформує ZN.ua.

Ратніков нагадав, що Кличко дуже часто їздить у закордонні поїздки, проте "киянам потрібен мер".

"Давайте під час війни займатися своїми прямими обов'язками, а не політикою. Адже кияни саме цього від нас і чекають", — сказав глава Деснянської РДА.

Нагадаємо, учора у Молдові, коли президента Володимира Зеленського попросили прокоментувати трагедію у Києві, де через відсутність доступу до укриття під час ракетної атаки загинули троє людей, він заявив, що "буде нокаут". Ці слова наштовхують на думку, що Банкова покладає відповідальність за цей інцидент саме на мера столиці Віталія Кличка - єдиного, до речі, політика, який в день трагедії поспілкувався з людьми.

Сам Кличко не відмовляється від того, що відповідальність у цій ситуації лежить на всіх, в тому ж числі й на ньому. Та, якщо вже й говорити про це, продовжив мер, то слід розуміти, що 9/10 районів Києва очолюють "слуги", а голову КОВА обрав ОП. До слова, саме на РДА він сам покладає відповідальність за інцидент з укриттями, через що й ініціював звільнення глави адміністрації Деснянського району Дмитра Ратнікова, у зоні відповідальності якового й трапився інцидент 1 червня.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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