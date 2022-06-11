США делают ставку на дипломатическое решение вопроса украинских портов. Можно ли рассчитывать на привлечение военных?

В Вашингтоне дали понять, что это запасной вариант.

США делают ставку на дипломатическое решение вопроса украинских портов. Можно ли рассчитывать на привлечение военных?
© Офис президента

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон надеется дипломатическим путем решить вопрос разблокирования портов в Украине, однако в случае необходимости американские военные могут внести и свой вклад. Об этом он сказал на брифинге в Сингапуре.

Он назвал сложной ситуацию, когда РоSSия блокирует вывоз из Украины зерна для экспорта. Последствия проблемы ощущают во всем мире.

"Если вы спрашиваете, могут ли военные в регионе внести сюда вклад, то, конечно, мы можем. Но мы всегда стремимся в первую очередь достичь дипломатического решения, и я вижу много энергии в этом направлении", – заявил Остин.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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