Новостей.COM ⇒
2022-06-11
США делают ставку на дипломатическое решение вопроса украинских портов. Можно ли рассчитывать на привлечение военных?
В Вашингтоне дали понять, что это запасной вариант.
© Офис президента
Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон надеется дипломатическим путем решить вопрос разблокирования портов в Украине, однако в случае необходимости американские военные могут внести и свой вклад. Об этом он сказал на
Он назвал сложной ситуацию, когда РоSSия блокирует вывоз из Украины зерна для экспорта. Последствия проблемы ощущают во всем мире.
"Если вы спрашиваете, могут ли военные в регионе внести сюда вклад, то, конечно, мы можем. Но мы всегда стремимся в первую очередь достичь дипломатического решения, и я вижу много энергии в этом направлении", – заявил Остин.
Виктория Хмилевская, ZN.ua