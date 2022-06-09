Решение о формате учебного года будут принимать местные власти – Шкарлет

Министр образования и науки Украины заявил, что формат обучения будет зависеть исключительно от территориальной ситуации, информирует ZN.ua.

Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет заявил, что учредители школ будут принимать решения об офлайн или онлайн формате образовательного процесса в новом учебном году, информирует osvita.ua.

Министр подчеркнул, что все будет зависеть исключительно от территориальной ситуации.

"Учитывая, что Министерство образования не имеет прямого менеджмента на школы, принимать решения по офлайн или онлайн формату все-таки будут учредители, местные органы, руководители объединенных общин, мэрии городов, военные администрации. И только при наличии обеспечения безопасности для участников образовательного процесса может быть формат офлайн", – отметил Шкарлетт.

Ранее Министерство образования и науки и профильный парламентский комитет заявляли, что с 1 сентября украинские школьники и студенты вернутся к обучению в автономном формате. Об этом заявил заместитель главы МОН Андрей Витренко.

В свою очередь глава профильного комитета Верховной Рады Сергей Бабак заверил, что при принятии соответствующего решения будет учитываться наличие в школах или вблизи них бомбоубежищ.


Анна Конюченко, ZN.ua





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