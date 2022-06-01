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2022-06-01
Более 23 тысяч украинцев получили разрешение на въезд в США по программе Байдена
США обязались принять около 100 тысяч украинцев.
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Более 23 тысяч украинских беженцев получили разрешение на въезд в США по новой программе администрации американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает
«США приветствуют украинских беженцев: более 23 тысяч украинцев получили разрешение на въезд в США в рамках упрощенного процесса администрации Байдена для украинских беженцев, стремящихся въехать в страну, сообщает Министерство внутренней безопасности», - говорится в сообщении.
Отмечается, что 6 тысяч из них уже прибыли в США.
Анастасия Гурин, ZN.ua