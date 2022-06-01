Более 23 тысяч украинцев получили разрешение на въезд в США по программе Байдена

Более 23 тысяч украинских беженцев получили разрешение на въезд в США по новой программе администрации американского президента Джо Байдена. Об этом сообщает CNN .

« США приветствуют украинских беженцев: более 23 тысяч украинцев получили разрешение на въезд в США в рамках упрощенного процесса администрации Байдена для украинских беженцев, стремящихся въехать в страну, сообщает Министерство внутренней безопасности», - говорится в сообщении.