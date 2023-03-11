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2023-03-11
Адміністрація Байдена ще більше обмежить експорт мікросхем до Китаю
Перелік обладнання, яке потребуватиме експортної ліцензії, зросте удвічі, інформує
Адміністрація Байдена працює над подальшим посиленням обмежень на експорт обладнання для виробництва напівпровідників до Китаю,
За словами джерел видання, уряд поінформував американські компанії про свої плани, повідомивши їм, що має намір оголосити про нові обмеження вже наступного місяця.
Правила можуть подвоїти кількість обладнання, експорт якого потребуватиме спеціальних ліцензій. Це створить нові перешкоди для виробників такого обладнання, зокрема для Applied Materials.
Микита Ткаченко, ZN.ua