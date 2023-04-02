Спершу ми переможемо прокурора, а потім Байдена, — Дональд Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп відповів на висунуті йому звинувачення, назвавши їх «політичним переслідуванням» та «втручанням у вибори на найвищому в історії рівні».

За його словами, демократи — «вороги працьовитих чоловіків і жінок цієї країни» полюють на відьом і прагнуть знищити рух «Зробимо Америку знову великою» (MAGA).

«Демократи брехали, обманювали і крали у своїй одержимості спробою «захопити Трампа», але тепер вони зробили неймовірне — висунули звинувачення абсолютно невинній людині у втручанні в вибори», — обурився він.

Трамп також звинуватив окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга у тому, що він виконує політичне замовлення Джо Байдена за фінансування Джорджа Сороса.

«Я вважаю, що це полювання на відьом матиме серйозні негативні наслідки для Джо Байдена. Американський народ точно розуміє, що тут роблять ліві радикальні демократи. Це бачать усі. Тож наш Рух і наша Партія — об’єднані та сильні — спершу переможуть Елвіна Брегга, а потім ми переможемо Джо Байдена», — підсумував Трамп.

Адвокати Сьюзан Нечелес і Джозеф Такопіна, які представляють інтереси Трампа в розслідуванні у складі великого журі Манхеттена, також опублікували спільну заяву:

«Президенту Трампу висунуто звинувачення. Ніякого злочину він не скоював. Ми будемо рішуче боротися з цим політичним переслідуванням у суді», — йдеться у заяві.

Джо Такопина заявив, що Дональда Трампа, ймовірно, викличуть до суду на початку наступного тижня.

Тим часом, поліція Нью-Йорка, ймовірно побоюючись заворушень прихильників Трампа, посилює заходи безпеки. Раніше у одному зі звернень в середині березня Трамп закликав прихильників виходити на протести в разі його арешту.