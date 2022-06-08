Странное решение в Беларуси: местные власти идут на радикальные шаги, которые коснутся и поляков

Александр Лукашенко

Лукашенко принял шокирующее решение для многих поляков проживающих на территории РБ. Оказывается, белорусские власти решили прекратить преподавание на языках меньшинств, в том числе и на польском.

Такое решение белорусских властей должно вступить в силу в следующем 2022/2023 учебном году, пишет польское издание Zycie.news.

Александр Лукашенко

Русификация национальных меньшинств в Беларуси идет полным ходом. Сейчас местные власти идут на радикальные шаги. В школах будет введен запрет на преподавание на родном языке национальных меньшинств. Поляки тоже пострадают. Обжалования решения нет.

школы, учеба, учеба во время войны

Со следующего семестра будут закрыты польские учреждения, расположенные в Гродно и Волковыске, а также в Бресте и Могилеве. Решение белорусских властей кажется странным. В то же время нарушает права национальных меньшинств, в том числе соглашение, заключенное в 1995 году с Союзом поляков Беларуси.


Катерина Петренко, politeka.net





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