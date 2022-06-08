Странное решение в Беларуси: местные власти идут на радикальные шаги, которые коснутся и поляков

Лукашенко принял шокирующее решение для многих поляков проживающих на территории РБ. Оказывается, белорусские власти решили прекратить преподавание на языках меньшинств, в том числе и на польском.

Такое решение белорусских властей должно вступить в силу в следующем 2022/2023 учебном году, пишет польское издание Zycie.news.

Русификация национальных меньшинств в Беларуси идет полным ходом. Сейчас местные власти идут на радикальные шаги. В школах будет введен запрет на преподавание на родном языке национальных меньшинств. Поляки тоже пострадают. Обжалования решения нет.

Со следующего семестра будут закрыты польские учреждения, расположенные в Гродно и Волковыске, а также в Бресте и Могилеве. Решение белорусских властей кажется странным. В то же время нарушает права национальных меньшинств, в том числе соглашение, заключенное в 1995 году с Союзом поляков Беларуси.