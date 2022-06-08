Закрытие дела после вступления в действие нового закона о декриминализации сочли неконституционным — решение КСУ

Конституционный суд Украины признал неконституционной норму Уголовного процессуального кодекса, предусматривающую закрытие уголовного производства в случае вступления в силу закона, отменяющего уголовную ответственность за это деяние.

«8 июня Второй сенат КСУ принял решение по делу по конституционной жалобе Кротюка Александра Владимировича о соответствии Конституции Украины положения пункта 4 части первой статьи 284 Уголовного процессуального кодекса Украины, согласно которому уголовное производство закрывается в случае, если "вступил в силу закон, которым отменено уголовное дело ответственность за деяние, совершенное лицом», - говорится в сообщении суда.

Автор ходатайства указал, что закрытие уголовного производства по подозреваемому нарушает презумпцию невиновности, ведь не доказывает действительно невиновности обвиняемого.

Текст решения и его резюме будут опубликованы на официальном вебсайте суда 9 июня 2022 года.