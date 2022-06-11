Украина рассчитывает на решение Евросоюза о статусе кандидата на членство уже через две недели – Жовква
Он призвал страны признать преступления РФ в Украине геноцидом украинского народа, а РФ – государством – спонсором терроризма, информирует
Европарламент поддержал резолюцию с рекомендацией предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. Власти Украины рассчитывают на решение Европейского Союза о предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС уже в июне. Заместитель руководителя офиса президента Игорь Жовква уверен, что это является залогом победы в войне против РФ.
Жовква
На встрече обсудили вопрос предоставления Украине статуса кандидата на членство в ЕС во время заседания Европейского Совета 23-24 июня.
"Приятно, что все присутствующие здесь депутаты, даже из Германии, поддерживают предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС уже в июне. Принятие такого формального решения на ближайшем заседании Европейского совета является залогом победы нашего государства в войне против РоSSии", – сказал Жовква.
Он призвал парламенты стран признать преступления РФ в Украине геноцидом украинского народа, а РФ – государством – спонсором терроризма.
"Это не только вопрос исторической справедливости, но и важная правовая основа деятельности послевоенного международного трибунала", – сказал он.