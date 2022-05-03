Террсоединение Нацгвардии сообщило о задержании в Чернигове волонтеров. Ее коллеги уверяют, что ее отпустили

У женщины изъяли большую сумму денег.

Бойцы оперативно-территориального соединения Национальной гвардии Украины задержали на блокпосту в Чернигове гражданку РоSSии по подозрению в шпионаже. Об этом сообщается в фейсбуке гвардейцев.

Фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины

Как отмечают гвардейцы , во время несения службы на одном из блокпостов города Чернигова гвардейцы остановили для проверки легковой автомобиль, в котором находились два мужчины и женщина с удостоверением волонтера.

“При проверке у гражданки был обнаружен паспорт гражданства РоSSии. Согласно документам, женщина заехала на территорию Украины по гостевой визе 23 февраля и должна была покинуть нашу страну еще 17 марта. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа”, - отмечается в сообщении оперативно-территориального объединения Нацгвардии.

Фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины

При тщательной проверке в машине был обнаружен флеш накопитель, фотопленка и большая сумма денег в разной валюте: гривнах, евро и рублях. В телефоне гражданки РоSSии правоохранители обнаружили переписку, что может свидетельствовать о шпионской деятельности женщины.

Фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины

Задержанных лиц было переданы сотрудникам Службы безопасности Украины для уточнения всех обстоятельств происшествия.

Фото: Северное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины

“Предварительно гражданка россии подозревается в совершении правонарушения по статье 114 УКУ (шпионаж), а двое волонтеров по статье 111 УКУ (государственная измена)”, - говорится в сообщении.

Обновление. Один из волонтеров Роман, присутствовавший при задержании, сообщил LB.ua, что после обыска, проверки документов и допроса силовиками всех волонтеров, включая девушку из РоSSии, отпустили и никаких обвинений не предъявляли. Протоколов тоже не составляли.

Как сообщил Роман, девушку из Чернигова попросили эвакуировать знакомые. Она действительно гражданка РоSSии, приехала 23 февраля к тете в Чернигов и уже не смогла вернуться домой. Сейчас она в РоSSию возвращаться не собирается и как только появилась возможность уехать из Чернигова в Киев, уехала. Сейчас она едет за границу. Ей также никаких обвинений правоохранительные органы не предъявляли.

Волонтер добавил, что девушка самостоятельно показала все документы и вещи и не мешала работе правоохранительных органов.

Напомним, ранее в Харьковском районе полицейские задержали 58-летнюю жительницу поселка Васищево, предоставлявшую роSSийским оккупационным войскам тайную информацию.

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