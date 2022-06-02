В Мариупольском районе захватчики арестовывают и расстреливают украинских волонтеров и чиновников

В Мариупольском районе роSSийские оккупанты арестовывают и расстреливают украинских волонтеров и чиновников, которые отказались сотрудничать с коллаборантами и «оккупационными властями». Об этом заявил мэр Мариуполя Вадим Бойченко, сообщает Мариупольская городская рада.

Отмечается, что фейковый «суд» незаконного вооруженного формирования «ДНР» приговорил к 10-летнему заключению главу одного из приазовских поселков.

Кроме того, по словам Бойченко, по меньшей мере один госслужащий казнен через расстрел.

Также сообщается, что в тюрьме в Оленовке удерживаются несколько десятков волонтеров, которые в марте-апреле помогали мариупольцам эвакуироваться и пытались доставить еду и воду в заблокированный город.

Ожидает приговора фейковой «республики» и украинская судья, рассматривавшая несколько резонансных дел о сепаратизме. Есть сообщения о применении к ней пыток.