РоSSияне проникли в Одессу под видом волонтеров: в СБУ сообщили подробности

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В Одессе СБУ нейтрализовала криминальную группировку, которая угрожала безопасности и спокойствию жителей города.

Во время операции задержали организатора и трёх участников. Злоумышленники прикрывались фальшивыми волонтерскими удостоверениями.

Среди задержанных — граждане рф и ранее судимые за особо тяжелые преступления.

Отметим, сейчас со всеми фигурантами проводятся следственные действия, они будут отвечать за совершенное перед законом.