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2022-05-14
РоSSияне проникли в Одессу под видом волонтеров: в СБУ сообщили подробности
Криминальную группировку, которая прикрывалась фейковыми волонтерскими удостоверениями, нейтрализовали в Одессе.
В Одессе СБУ нейтрализовала криминальную группировку, которая угрожала безопасности и спокойствию жителей города.
Во время операции задержали организатора и трёх участников. Злоумышленники прикрывались фальшивыми волонтерскими удостоверениями.
Среди задержанных — граждане рф и ранее судимые за особо тяжелые преступления.
Отметим, сейчас со всеми фигурантами проводятся следственные действия, они будут отвечать за совершенное перед законом.
Алексей Ионов, politeka.net