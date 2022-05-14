РоSSияне проникли в Одессу под видом волонтеров: в СБУ сообщили подробности

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Криминальную группировку, которая прикрывалась фейковыми волонтерскими удостоверениями, нейтрализовали в Одессе.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

В Одессе СБУ нейтрализовала криминальную группировку, которая угрожала безопасности и спокойствию жителей города.

Во время операции задержали организатора и трёх участников. Злоумышленники прикрывались фальшивыми волонтерскими удостоверениями.

Среди задержанных — граждане рф и ранее судимые за особо тяжелые преступления.

Отметим, сейчас со всеми фигурантами проводятся следственные действия, они будут отвечать за совершенное перед законом.


Алексей Ионов, politeka.net

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