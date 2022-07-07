"Припиніть забирати життя!": білоруські матері влаштували проникливу антивоєнну акцію, фото

Матері Білорусі закликали приєднуватись до них по всій країні.

Матері Білорусі влаштували антивоєнний флешмоб, вони виступають проти війни та переконують інших не лізти в Україну зі зброєю в руках. Заявляючи про свою позицію, вони залишають іграшки та записки у місцях, де їх можуть побачити інші люди.

Відповідні фото показали у Telegram Союз Матерів.

На записках жінки розповідають, що думають про війну: "Війна вбиває і тих, хто залишився живим. Запитайте у матерів", "Мой маленькі слонік, мой любы коцік, мой сынок. Твая матулька не дазволіць адабраць тваё жыццё. Мы супраць вайны! Пад бомбы хай ідуць Лукаваго сыны!", "Припиніть забирати життя дітей! Мама".

Автори каналу зазначили, що у Білорусі триває жорстока боротьба з будь-якою незгодою. Тих, хто насмілюється хоч слово сказати проти влади, звільняють, б'ють і навіть можуть засудити до страти. Тому жінок, які зважилися на таку акцію, ставлять за приклад.

Матері Білорусі закликали приєднуватись до цієї акції матерів по всій країні, але водночас діяти дуже обережно.