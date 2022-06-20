Авіація рф показала себе найгіршим видом військ: британська розвідка назвала причину невдач окупантів

Авіація рф показала себе найгіршим видом військ: британська розвідка назвала причину невдач окупантів

Деякі причини труднощів застосування авіації перегукуються з проблемами Сухопутних військ рф.

Російські військово-космічні сили показали себе найгіршим видом військ, що є одним з факторів обмеженого успіху рф в компанії. Про це повідомили у свіжому звіті британської розвідки.

В першу чергу рф виявилася нездатною постійно використовувати авіацію і це є одним з найбільш важливих факторів дуже обмеженого успіху рашистів в ході вторгнення. Крім того, росія не може отримати повну перевагу в повітрі. Тому рідко проникає глибоко в українські рубежі.

Деякі причини труднощів застосування авіації перегукуються з проблемами Сухопутних військ рф. Протягом багатьох років російська армія приділяла більшу частину бойової підготовки тому, щоб справити враження на високопоставлених чиновників, а не для розвитку самої армії.

Також незважаючи на значний список щодо сучасних і боєздатних бойових літаків, ВКС рф не змогли розвинутися, набратися навичок, які б забезпечили їм більш західний стиль управління.

Сучасна повітряна кампанія рф призвела до того, що на виснажувані сухопутні війська припадає більша вага зусиль, ніж планувалося.


Александра Павленко, politeka.net





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