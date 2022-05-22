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2022-05-22
В Киевской области саперы Нацгвардии обезвредили около 10 тысяч взрывоопасных предметов — МВД
В отдельные дни саперы находят по несколько сотен опасных боеприпасов, информирует
Фото иллюстративное© Операция Объединенных сил / Facebook
Саперы Нацгвардии продолжают разминировать Киевскую область после освобождения от роSSийских захватчиков. Об этом
В настоящее время они уже обнаружили и уничтожили около 10 тысяч взрывоопасных предметов.
Отмечается, что в отдельные дни саперы находят по несколько сотен опасных боеприпасов, оставленных после себя роSSийскими оккупантами. Среди находок встречаются и снаряды, запрещенные Женевской конвенцией, отмечают в МВД.
Анастасия Гурин, ZN.ua