В Киевской области саперы Нацгвардии обезвредили около 10 тысяч взрывоопасных предметов — МВД

В отдельные дни саперы находят по несколько сотен опасных боеприпасов, информирует ZN.ua.

В Киевской области саперы Нацгвардии обезвредили около 10 тысяч взрывоопасных предметов — МВД
Фото иллюстративное
© Операция Объединенных сил / Facebook

Саперы Нацгвардии продолжают разминировать Киевскую область после освобождения от роSSийских захватчиков. Об этом сообщает МВД.

В настоящее время они уже обнаружили и уничтожили около 10 тысяч взрывоопасных предметов.

Отмечается, что в отдельные дни саперы находят по несколько сотен опасных боеприпасов, оставленных после себя роSSийскими оккупантами. Среди находок встречаются и снаряды, запрещенные Женевской конвенцией, отмечают в МВД.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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