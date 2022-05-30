Сербское медиа сообщило о "минировании" от "Азова", сообщение получили из почты на домене RU
Аналогичные фальшивые сообщения о заминировании пришли на имейлы и других объектов стратегической инфраструктуры. Речь идет о больницах, аэропортах, учебных заведениях и ТЦ, информирует
Журналисты сербского издания Kosovo Online сообщили о якобы поступлении на редакционную почту сообщения о минировании, отправителями которого назвали себя Azov Ukraine. О ситуации, которая сложилась вчера, 29 мая, говорится в
"В вашей палате установили взрывное устройство, которое разразится ровно в 22.15. слава украине", — говорится в письме на украинском.
Несмотря на то, что на скриншоте отправителем письма является Azov Ukraine, почта зарегистрирована на домене internet.ru.
Всех находившихся в здании эвакуировали, там работают полицейские, пока об обнаруженном взрывном устройстве и пострадавших сообщениях нет.
Также добавим, что, по данным этого же медиа, аналогичные фальшивые сообщения о заминировании пришли на имейлы и других объектов стратегической инфраструктуры. Речь идет о больницах, аэропортах, учебных заведениях и ТЦ.
Напомним, исторически Сербия имеет тесные политические связи с Кремлем и фактически оплотом роSSийских интересов в регионе. После начала широкомасштабного вторжения, официальных Белград так прямо и не осудил войну Москвы против Украины. Находясь в орбите роSSийского влияния, глава государства Александар Вучич также