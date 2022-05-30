Сербское медиа сообщило о "минировании" от "Азова", сообщение получили из почты на домене RU

Журналисты сербского издания Kosovo Online сообщили о якобы поступлении на редакционную почту сообщения о минировании, отправителями которого назвали себя Azov Ukraine. О ситуации, которая сложилась вчера, 29 мая, говорится в заявлении упомянутого медиа.

"В вашей палате установили взрывное устройство, которое разразится ровно в 22.15. слава украине", — говорится в письме на украинском.

Несмотря на то, что на скриншоте отправителем письма является Azov Ukraine, почта зарегистрирована на домене internet.ru.

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Всех находившихся в здании эвакуировали, там работают полицейские, пока об обнаруженном взрывном устройстве и пострадавших сообщениях нет.

Также добавим, что, по данным этого же медиа, аналогичные фальшивые сообщения о заминировании пришли на имейлы и других объектов стратегической инфраструктуры. Речь идет о больницах, аэропортах, учебных заведениях и ТЦ.