Сербское медиа сообщило о "минировании" от "Азова", сообщение получили из почты на домене RU

Аналогичные фальшивые сообщения о заминировании пришли на имейлы и других объектов стратегической инфраструктуры. Речь идет о больницах, аэропортах, учебных заведениях и ТЦ, информирует ZN.ua.

Сербское медиа сообщило о
Эвакуация журналистов после сообщения о фальшивом минировании. Фото: Kosovo Online

Журналисты сербского издания Kosovo Online сообщили о якобы поступлении на редакционную почту сообщения о минировании, отправителями которого назвали себя Azov Ukraine. О ситуации, которая сложилась вчера, 29 мая, говорится в заявлении упомянутого медиа.

"В вашей палате установили взрывное устройство, которое разразится ровно в 22.15. слава украине", — говорится в письме на украинском.

Несмотря на то, что на скриншоте отправителем письма является Azov Ukraine, почта зарегистрирована на домене internet.ru.

Pretnje bombom (1).jpg
Pretnje bombom (1).jpg (117 KB)

Всех находившихся в здании эвакуировали, там работают полицейские, пока об обнаруженном взрывном устройстве и пострадавших сообщениях нет.

Также добавим, что, по данным этого же медиа, аналогичные фальшивые сообщения о заминировании пришли на имейлы и других объектов стратегической инфраструктуры. Речь идет о больницах, аэропортах, учебных заведениях и ТЦ.

Напомним, исторически Сербия имеет тесные политические связи с Кремлем и фактически оплотом роSSийских интересов в регионе. После начала широкомасштабного вторжения, официальных Белград так прямо и не осудил войну Москвы против Украины. Находясь в орбите роSSийского влияния, глава государства Александар Вучич также сообщал об украинских спецслужбах, причастных к сообщениям о фальшивых минировании авиарейсов Белград – Москва.


Оксана Коваль, ZN.ua

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