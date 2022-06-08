ВСУ получили из Норвегии самоходные гаубицы: поражают цель на расстоянии 30 км

Норвегия передала Украине вооружение для борьбы с рашистами, среди предоставленного - 22 самоходные гаубицы M109 калибром 155-мм, а также снаряжение, запасные части и боеприпасы, информирует Апостроф .

Об этом сообщили в Министерстве обороны страны.

"Вооруженные силы Украины зависят от поддержки Запада и нуждаются в вооружении и технике, чтобы противостоять атакам РоSSии. Украина специально запросила этот вид оружия. Развитие войны в Украине сейчас предполагает, что необходимо также жертвовать более тяжелую артиллерию и системы вооружения", - заявил министр обороны Норвегии. Берн Арильд Грамм.

Кроме того, Норвегия также провела обучение для украинских военных по использованию этого вида оружия, оно проходило в Германии.

Калибр норвежских М109 – 39 мм, они могут поражать цели на расстоянии 30 км.

В издании отметили, что из соображений безопасности министерство ранее не комментировало передачу установок и сделало это только после того, как главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный поблагодарил Норвегию в посте на Facebook-странице в субботу вечером и написал, что поставленные САУ из Норвегии уже используются.

"Они уже на передовой. Они поражают цели с высокой точностью и уничтожают противника", - написал он.