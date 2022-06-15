Зеленский ожидает проверки в ВСУ, учитывая обсуждение в медиа нехватки средств индивидуальной защиты

По словам президента, те доклады, которые он получает, отличаются от разговоров в обществе, информирует ZN.ua.

Зеленский ожидает проверки в ВСУ, учитывая обсуждение в медиа нехватки средств индивидуальной защиты
© Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает проведения в нашей армии проверки логистики, учитывая обсуждение общественностью отсутствия у некоторых украинских военнослужащих достаточного количества средств индивидуальной защиты. Об этом он сказал в вечернем обращении.

Зеленский призвал главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного обратить особое внимание на соответствующие сообщения в медиа и соцсетях.

"Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается обществом. Я ожидаю проверки логистики в армии — проверки того, что поставляется, и того, как распределяются средства индивидуальной защиты", — заявил президент Украины.


Максим Царук, ZN.ua





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