Зеленский ожидает проверки в ВСУ, учитывая обсуждение в медиа нехватки средств индивидуальной защиты

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает проведения в нашей армии проверки логистики, учитывая обсуждение общественностью отсутствия у некоторых украинских военнослужащих достаточного количества средств индивидуальной защиты. Об этом он сказал в вечернем обращении .

Зеленский призвал главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного обратить особое внимание на соответствующие сообщения в медиа и соцсетях.

"Доклады, которые я получаю, существенно отличаются от того, что обсуждается обществом. Я ожидаю проверки логистики в армии — проверки того, что поставляется, и того, как распределяются средства индивидуальной защиты", — заявил президент Украины.