Черногория, Албания и Северная Македония поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС — Зеленский

Черногория, Албания и Северная Македония выразили поддержку предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении .

"Днем был специальный саммит с лидерами Западных Балкан. В Киев приезжали премьер-министры Черногории и Албании, а по видеосвязи был премьер Северной Македонии. Украина получила важное решение о поддержке и этими государствами статуса кандидата в члены Евросоюза ", — рассказал Зеленский.

Он добавил, что эти три страны приняли соответствующее совместное заявление.

"Фактически на сегодняшний день мы уже настолько приблизились к получению этого статуса, как нельзя было и мечтать еще даже несколько лет назад. Украина сделала все, что только можно было, чтобы получить кандидатство", — отметил глава государства.