Черногория, Албания и Северная Македония поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС — Зеленский

Ответ Украине по статусу кандидата будет и ответом для будущего самого Евросоюза, считает президент, информирует ZN.ua.

Черногория, Албания и Северная Македония поддерживают предоставление Украине статуса кандидата в ЕС — Зеленский
© Офис президента

Черногория, Албания и Северная Македония выразили поддержку предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в Европейский Союз. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении.

"Днем был специальный саммит с лидерами Западных Балкан. В Киев приезжали премьер-министры Черногории и Албании, а по видеосвязи был премьер Северной Македонии. Украина получила важное решение о поддержке и этими государствами статуса кандидата в члены Евросоюза", — рассказал Зеленский.

Он добавил, что эти три страны приняли соответствующее совместное заявление.

"Фактически на сегодняшний день мы уже настолько приблизились к получению этого статуса, как нельзя было и мечтать еще даже несколько лет назад. Украина сделала все, что только можно было, чтобы получить кандидатство", — отметил глава государства.

Зеленский также подчеркнул в сегодняшнем обращении к чешскому парламенту, что вывод ЕС о присвоении Украине статуса кандидата на членство будет не только ответом для Украины, но и для самого Евросоюза — его будущего.


Максим Царук, ZN.ua





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